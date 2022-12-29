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«Трактор» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, голы

«Трактор» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, голы
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В Челябинске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На пятой минуте Владимир Ткачёв вывел челябинцев вперёд На 10-й минуте российский нападающий оформил дубль. На 26-й минуте Николай Кулёмин с передачи Сергея Шмелёва отыграл один гол. На 37-й минуте Сергей Калинин забросил третью шайбу, передачу ему отдал Михаил Горюнов-Рольгизер. Под занавес второго периода Александр Кадейкин сократил отставание до минимума. На 48-й минуте Алексей Бывальцев забил четвёртый гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Омске сыграет с «Авангардом», а «Трактор» примет «Металлург». Оба матча состоятся 30 декабря.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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