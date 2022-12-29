«Ак Барс» — «Металлург»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

В Казани в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Николай Голдобин вывел магнитогорцев вперёд. На 28-й минуте Александр Радулов сравнял счёт. На 33-й минуте Егор Яковлев с передачи Филиппа Майе реализовал большинство — 2:1. На 39-й минуте Кирилл Петров во второй раз восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте Николай Голдобин оформил дубль, реализовав большинство. На 59-й минуте Голдобин сделал хет-трик.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Ак Барс» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 30 декабря.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
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