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ЦСКА — СКА: результат матча КХЛ, кто победил в дерби, какой счёт, как сыграли

ЦСКА — СКА: результат матча КХЛ, кто победил в дерби, какой счёт, как сыграли
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В Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Марат Хуснутдинов вывел санкт-петербургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Никита Камалов и Никита Гусев. На 43-й минуте Константин Окулов сравнял счёт, а на 49-й минуте оформил дубль. При обоих голах ему ассистировали Владислав Каменев и Сергей Плотников. На 58-й минуте Максим Соркин забросил шайбу с передачи Владимира Брюквина.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с подмосковным «Витязем». ЦСКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 30 декабря.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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