«Атлетико» Мадрид — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 15-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Эльче».
Ставка: победа «Атлетико» в 1–2 гола за 2.00.
«Эльче» забивает по большим праздникам, у команды огромные проблемы. Она прямым ходом движется в Сегунду, потому что у неё до сих пор нет побед и она находится на последнем месте с колоссальным отрывом от предпоследнего места. Сложно представить сценарий, при котором команда спасётся от вылета.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тем не менее «Атлетико» будет сложно, так как в команде огромное количество сборников. С ходу им будет сложно показать свою лучшую игру. Но у «матрасников» не должно быть проблем с добыванием трёх очков, так как разница в классе огромная. Однако я не ожидал бы здесь крупного счёта. Вряд ли топовые клубы сейчас будут хороши, а разыграются к старту плей-офф еврокубков.
Я порекомендую ставку на победу «Атлетико» в 1–2 гола. Также можно поставить на победу «Атлетико» и тотал меньше 3.5», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
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