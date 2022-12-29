Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» Мадрид — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

«Атлетико» Мадрид — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры
Комментарии

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 15-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Эльче».

Ставка: победа «Атлетико» в 1–2 гола за 2.00.

«Эльче» забивает по большим праздникам, у команды огромные проблемы. Она прямым ходом движется в Сегунду, потому что у неё до сих пор нет побед и она находится на последнем месте с колоссальным отрывом от предпоследнего места. Сложно представить сценарий, при котором команда спасётся от вылета.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее «Атлетико» будет сложно, так как в команде огромное количество сборников. С ходу им будет сложно показать свою лучшую игру. Но у «матрасников» не должно быть проблем с добыванием трёх очков, так как разница в классе огромная. Однако я не ожидал бы здесь крупного счёта. Вряд ли топовые клубы сейчас будут хороши, а разыграются к старту плей-офф еврокубков.

Я порекомендую ставку на победу «Атлетико» в 1–2 гола. Также можно поставить на победу «Атлетико» и тотал меньше 3.5», — сказал Вишневский.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

УЕФА не отменял проведение Суперкубка Европы в Казани.

Мбаппе рассказал о разговоре с Месси после финала чемпионата мира.

Колосков: переход в Азию — это погружение в болото.

«Атлетико» Мадрид — «Эльче». Симеоне рассчитывает на Гризманна «Атлетико» Мадрид — «Эльче». Симеоне рассчитывает на Гризманна
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022