США — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира США – Швейцария.



Ставка: ничья за 8.30.



«Если бы на мировых форумах система начисления очков была аналогичной НХЛ и КХЛ, то швейцарцы бы «в одну калитку» возглавляли группу B. Но поскольку оба своих матча они выиграли за пределами основного времени, то оба раза у них отняли по очку. Да, это не мешает команде Швейцарии находиться в числе лидеров группы и практически уже обеспечить себе плей-офф, но особого преимущества перед конкурентами пока не видно. А ведь одного из главных претендентов на победу в группе, сборную Финляндии, швейцарцы уже хлопнули. Наверняка мечтают хлопнуть и американцев, но это будет отнюдь не просто.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Пока американцы не показали ничего из ряда вон выдающегося, после чего можно было бы воскликнуть: «Мы наблюдаем игру будущих чемпионов!» Но при этом «звёздно-полосатые» выглядят одной из наиболее организованных команд чемпионата. Хотя нет, правильнее будет сказать так: американцы выглядят одной из наименее раздолбайских команд чемпионата. Вроде бы одно и то же сказали с двух разных сторон, но какая разница, да?



Можно сказать, что у швейцарцев будет второй на этом чемпионате экзамен на зрелость. И в групповом турнире уже последний. Выдержат его – и речь будет вестись отнюдь не о плей-офф, а о медальной зоне. Посмотрим, мне кажется, обстановка и календарь благоволят швейцарцам, а если учесть, что они, пожалуй, лучше всех на этом чемпионате умеют вгрызаться в результат, то…



Итак, предположу, что, несмотря на приличную швейцарскую защиту, шайб в этом матче будет заброшено не так уж мало, а тотал улетит за 5.5. Зайду на очень тоненький прогноз и предположу ничью в основное время. А уж кому повезёт потом – думайте сами», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.42.



Зинэтула Билялетдинов: если я взялся, то буду работать.



Буше прокомментировал продление контракта с «Авангардом».



Никита Кучеров — первый россиянин, набравший 50 очков в текущем сезоне НХЛ.