«Авангард» — «Салават Юлаев»: дата матча КХЛ, кто фаворит, где смотреть

30 декабря в матче КХЛ сыграют «Авангард» и «Салават Юлаев». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире этот матч покажет телеканал KHL Prime.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом хозяев льда. Поставить на омичей можно с коэффициентом 1.87. Шансы «Салавата» оценили коэффициентом 4.00, а ничья в основное время идёт за 3.70.
По мнению аналитиков, матч «Авангард» — «Салават Юлаев» не будет результативным. На ТБ 4.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 2.00, а ТМ 4.5 идёт за 1.81. Поставить на гол на первой же минуте предлагают с коэффициентом 12.50.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
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