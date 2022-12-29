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«Авангард» — «Салават Юлаев»: дата матча КХЛ, кто фаворит, где смотреть

«Авангард» — «Салават Юлаев»: дата матча КХЛ, кто фаворит, где смотреть
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30 декабря в матче КХЛ сыграют «Авангард» и «Салават Юлаев». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире этот матч покажет телеканал KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом хозяев льда. Поставить на омичей можно с коэффициентом 1.87. Шансы «Салавата» оценили коэффициентом 4.00, а ничья в основное время идёт за 3.70.

По мнению аналитиков, матч «Авангард» — «Салават Юлаев» не будет результативным. На ТБ 4.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 2.00, а ТМ 4.5 идёт за 1.81. Поставить на гол на первой же минуте предлагают с коэффициентом 12.50.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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