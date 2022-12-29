Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Оттава».



Ставка: победа «Вашингтона» за 1.90.



В ближайшее время нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин будет не так часто появляться в центре внимания спортивной прессы. Достижение Горди Хоу в 801 шайбу достигнуто и побито. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 92 шайбы – и это занятие на ближайшие несколько лет. Тем временем «Вашингтон» стремится в плей-офф. «Кэпиталз» выиграли 10 из 11 последних матчей. Последние две победы были особенно убедительными – 4:1 над «Виннипегом» и 4:0 над «Рейнджерс» в гостях.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Оттава» в первом матче после Рождества победила «Бостон» (3:2б) – лучшую команду текущего сезона. Эта встреча прервала серию из трёх поражений. Заметно, что пауза в пять дней благотворно повлияла на «сенаторов».



Статистика встреч двух столичных команд в последнее время в пользу команды из США. «Вашингтон» выиграл 11 из 13 матчей, сыгранных с сезона-2017/2018. С другой стороны, «Оттава» победила в двух из трёх последних встреч. А поражение, которое случилось в последнем матче перед рождественской паузой, произошло только по итогам овертайма.



Можно поставить на победу «Вашингтона» в основное время. Команда, ведомая своим капитаном, поймала кураж. И даже когда Овечкин не забивает, «Кэпиталз» побеждают в основное время в 8 из 11 последних матчей.



Экспресс с коэффициентом 7.42.



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