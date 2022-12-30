«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Сибири» и ТБ 4.5 за 3.40.



«У Михаила Варнакова-старшего в бытность его главным тренером молодёжной сборной была такая излюбленная фраза: «Мы из всех чужих вратарей Третьяков делаем». Когда его просили уточнить, разъяснял: «Либо мимо бросаем, либо вратарю в живот». Вот и в предыдущем туре точно по этой методике «Сибирь» сделала Третьяком вратаря «Барыса» Юлиуса Гудачека, а «Автомобилист» — вратаря «Авангарда» Василия Демченко.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Ну, «Автомобилист» находится в тяжёлой игровой депрессии, и действующая серия из пяти поражений подряд – лучшее этому подтверждение. Но как «Сибирь» не смогла дома одолеть «Барыс», который в гостях играет вообще отвратительно, – вопрос вопросов.



И вот теперь два таких «счастливчика» встречаются в последнем матче года, в котором традиционно хозяева имеют преимущество, поскольку закрывают календарный год на глазах своей публики. И хоть столы уже ломятся, а водка стынет, хочется уйти на новогоднюю паузу на позитиве.



Именно от этого факта, а не от текущей статистики соперников я и предлагаю сплясать в своем прогнозе. И даже не от того факта, что в нынешнем сезоне соперники куда лучше играют друг с другом на выезде, а не дома (одна домашняя победа против трёх гостевых).



Предположу, что, несмотря на оборонительный вариант игры «Сибири», заброшенные шайбы всё-таки будут и их будет не так уж мало, и тотал уйдёт за 4.5. А в итоге новосибирцы наберут два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.72.



Третьяк: к плей-офф «Ак Барс» с Билялетдиновым подойдёт в другом состоянии.



Никита Кучеров — первый россиянин, набравший 50 очков в текущем сезоне НХЛ.



Бедард повторил рекорд Канады по очкам в одном матче МЧМ.