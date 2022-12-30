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«Трактор» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Трактор» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 4.85.

«Трактор» вплотную приблизился к зоне плей-офф, для того, чтобы туда попасть, нужна одна-единственная победа. Тем более что «Барыс» в этом году уже всё сыграл и палки в колёса вставлять не будет. Но побеждать «Трактору» придется «Магнитку», а это совсем непростая задача.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во-первых, «Магнитка» будет в прекрасном настроении после предыдущего тура, в котором она в Казани победила «Ак Барс». Теперь уже, на минуточку, «Ак Барс» Билялетдинова. И хоть жизненный опыт подсказывает, что у Билла команда будет выстраиваться постепенно, медленно и в час по чайной ложе, но это уже совсем другая команда. И её «Магнитка» сделала чётко.

Во-вторых, «Магнитка» будет мстить «Трактору» за домашнее поражение, которое было только-только, 26 декабря. Конечно, магнитогорцы там были сами виноваты, слишком уж расслабились. Но предположу, что второго такого расслабона они уже не допустят.

Поэтому представляю себе средний по голевой наполняемости матч с тоталом выше 5.5. А по результатам этого матча «Магнитка» наберёт два очка», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

Третьяк: к плей-офф «Ак Барс» с Билялетдиновым подойдёт в другом состоянии.

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