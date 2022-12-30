«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Омске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 4.30.



«Салават» постепенно расстаётся с лаврами лучшей гостевой команды КХЛ. Ещё совсем недавно уфимцы по этому показателю конкурировали только со СКА, у которого заоблачный рейтинг был как дома, так и в гостях. Но теперь уфимцы по проценту набранных на выезде очков уже сползли во вторую пятёрку. Причём от титула выездной команды «Салават», как может, отбивается с двух сторон: раз за разом выигрывает дома и проигрывает в гостях. В предыдущем туре «юлаевцами» был сделан очередной шаг – они проиграли в Челябинске. И есть все основания подозревать, что свои труды уфимцы продолжат и в Омске.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Авангард» постепенно разгоняется. В активе «ястребов» действующая серия из пяти побед подряд, в двух последних матчах они забрасывали по пять шайб, а в предыдущем туре и вовсе устроили «Автомобилисту» «Аргентину – Ямайку».



И поскольку «Салават» бросил побеждать на выезде и начал побеждать дома, то результат предстоящего матча можно считать предопределённым. Предположу, что матч в голевом отношении мы получим достаточно весёлый, с тоталом, превышающим 5.5. А по итогам этого матча «Авангард» не только наберёт два очка, но и сделает это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.72.



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