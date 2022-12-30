«Ливерпуль» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.90.



«Ливерпуль» после серии невразумительных результатов в первой части сезона стал более сконцентрирован ближе к концу года и добыл три важные победы в последних турах. Команда вновь грозно смотрится в атаке и перестала допускать ошибки в оборонительных построениях. Мотивация красных будет на высоте, ведь они пока не попадают в зону Лиги чемпионов в таблице, что намерены исправить в самое ближайшее время.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается «Лестера», то тут всё значительно сложнее. Клуб временами выдаёт неплохие отрезки, но не имеет стабильности, что выливается в неутешительные результаты и 13-е место в общем зачёте на данный момент. Вряд ли «лисы» могут реально рассчитывать на очки на «Энфилде», учитывая немалые сложности в защите и плохую статистику в нынешнем сезоне в противостояниях с топами лиги.



На мой взгляд, в этой паре есть явный фаворит и особой интриги здесь не случится. «Ливерпуль» набрал хороший ход в последнее время, заточен исключительно на выигрыш и будет активен до самого финального свистка. «Лестер» может посыпаться после пропущенного мяча, и я считаю, что «лисы» крупно уступят по итогу», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 10.72.



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