«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Вальядолид» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.23.



«Вальядолид» неплохо провёл последние матчи чемпионата перед уходом на паузу, однако в целом по сезону не впечатляет и по делу идёт в нижней части таблицы. Команда лишена стабильности и редко играет на равных с более именитыми противниками, да и в атаке имеет сложности с креативом и реализацией. Вряд ли своё поле сильно поможет коллективу в противостоянии с грандом, и зацепиться за очки в этой схватке будет практически невозможно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Реал» допустил несколько осечек в Примере перед уходом на каникулы и попытается сразу же исправить положение после возобновления первенства. Отставание от «Барселоны» в таблице составляет всего три балла, и мадридцы будут очень серьёзно мотивированы в предстоящей игре. По всем параметрам «сливочные» имеют преимущество над оппонентом, и любой результат, кроме победы, будет считаться неудовлетворительным.



На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать никакой интриги. «Реал» на порядок сильнее противника и прибудет исключительно за тремя очками. «Вальядолид» может выступить неплохо с равными по силам соперниками, но тут, вероятнее всего, хозяев ждёт крупное поражение, учитывая разницу в классе и настрой мадридцев на успех», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 10.72.



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