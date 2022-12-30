ЦСКА — «Локомотив»: смотреть онлайн матч КХЛ 30 декабря, прямая трансляция

30 декабря в матче КХЛ сыграют ЦСКА и «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире этот матч покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом хозяев льда. Поставить на москвичей можно с коэффициентом 1.98. Шансы «Локомотива» оценили коэффициентом 3.80, а ничья в основное время идёт за 3.60.
По мнению аналитиков, матч ЦСКА — «Локомотив» не будет результативным. На ТБ 4.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 2.00, а ТМ 4.5 идёт за 1.81. Поставить на гол на первой же минуте предлагают с коэффициентом 12.50.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
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