«Ливерпуль» — «Лестер»: эксперты назвали фаворита матча АПЛ

30 декабря в матче АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Лестер». Начало встречи — в 23:00 мск. На территории России эту встречу не покажут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом команду Юргена Клоппа. Поставить на мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.33. Шансы «Лестера» оценили коэффициентом 9.10, а ничья идёт за 6.10.
По мнению аналитиков, матч «Ливерпуль» — «Лестер» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.44, а ТМ 2.5 идёт за 2.80. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.78, а обратный исход идёт за 2.04.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
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