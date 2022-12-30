«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Вальядолид» – «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Вальядолида» с форой (+1.5) за 1.64.
«15-й тур чемпионата Испании, первые игры после чемпионата мира. «Вальядолид» идет на 12-м месте, а «Реал» на втором. Понятно, что «Реалу» нужна только победа. Но я думаю, что первая игра после большой паузы для «Реала» получится сложной. Во-первых, «Вальядолид» очень хорошо играет дома, почти все очки набраны именно на своём поле. К тому же команда могла спокойно готовиться к этой игре.
Лучшие прогнозы на сегодня.
А у «Реала» вся полузащита до последних стадий играла на чемпионате мира. Естественно, они не могут в лучшей форме подойти к этой игре. Это и Модрич (который провёл все игры на ЧМ), и Тчуамени. Если с защитой и нападением всё неплохо, то в полузащите будут проблемы.
Поэтому не удивлюсь, если «Реал» не победит. Но «Реал» умеет вырывать победы, даже когда игра не клеится. Поэтому допускаю победу в один мяч, но не более того», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
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