«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Алексея Андронова на встречу АПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер» в 18-м туре АПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.77.
«Матч английского Boxing day. Вот так после чемпионата мира в жёсткий график вступили команды. «Лестер» не шибко удачно вошёл снова в чемпионат, проиграв «Ньюкаслу» с крупным счётом.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Я думаю, конечно, возможности «Ливерпуля» гораздо выше, гораздо шире. А боевое настроение обеспечит Юрген Клопп. Думаю, что «Ливерпуль» постарается сразу же показать, кто в доме хозяин, пользуясь не очень хорошим психологическим состоянием соперника после разгрома.
Выберу ставку на победу «Ливерпуля» с форой (-1,5). Мне кажется, вполне уверенно это можно играть. Коэффициент – 1,77, достаточно приличный. Не удивлюсь, если «Ливерпуль» разгромит своего соперника», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
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