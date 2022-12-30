«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на игру Примеры 30 декабря

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вальядолид» – «Реал» (Мадрид) в 15-м туре Примеры сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Реала» и ТМ 4.5 за 1.9.



«Мадридский «Реал» сейчас не лидер чемпионата Испании, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу. «Вальядолид» — крепкая команда, с достаточно неплохим подбором игроков по испанским меркам, но он, безусловно, не ровня мадридцам.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Реал» не здорово сыграл против «Райо Вальекано» перед паузой. «Реал» мало проводил товарищеских матчей. Если они и были, то носили статус совсем уж закрытых. Разный уровень готовности у футболистов. Кто-то вылетел пораньше с чемпионата мира, кто-то вообще не ездил, как Карим Бензема (он восстановился после травмы), Тони Кроос не ездил, хотя журналистка назвала его худшим игроком сборной Германии на чемпионате мира. Всякое бывает.



Но «Реал» есть «Реал». Против такого соперника, как «Вальядолид», «Реал» должен победу увезти, как он это умеет делать, может быть, при не самом выдающемся качестве игры. Я практически не сомневаюсь, что «Реал» выиграет за счёт класса своих исполнителей. Не знаю, будет ли играть Модрич, он всё-таки даже матч за третье место проводил, Тчуамени вообще играл в финале. Может быть, сыграет Камавинга, который тоже выходил в финале, но играл мало на турнире. Анчелотти стоит поломать голову и решить, кто же должен сыграть. Например, выйдут ли на флангах Винисиус и Родриго. Там есть варианты – тот же Асенсио.



На мой взгляд, «Реал» должен выигрывать. Мой прогноз – победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 10.72.



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