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«Барселона» — «Эспаньол»: когда матч Примеры, где покажут, кто победит, на кого ставить

«Барселона» — «Эспаньол»: когда матч Примеры, где покажут, кто победит, на кого ставить
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31 декабря в матче Примеры сыграют «Барселона» и «Эспаньол». Начало встречи — в 16:00 мск. На территории России эту игру покажет «Okko Спорт».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом команду Хави. Поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.27. Шансы гостей оценили коэффициентом 12.00, а ничья идёт за 6.50.

По мнению аналитиков, матч «Барселона» — «Эспаньол» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.43, а ТМ 2.5 идёт за 2.85. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.85, а обратный исход идёт за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

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