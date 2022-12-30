«Барселона» — «Эспаньол»: когда матч Примеры, где покажут, кто победит, на кого ставить

31 декабря в матче Примеры сыграют «Барселона» и «Эспаньол». Начало встречи — в 16:00 мск. На территории России эту игру покажет «Okko Спорт».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом команду Хави. Поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.27. Шансы гостей оценили коэффициентом 12.00, а ничья идёт за 6.50.
По мнению аналитиков, матч «Барселона» — «Эспаньол» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.43, а ТМ 2.5 идёт за 2.85. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.85, а обратный исход идёт за 1.95.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
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