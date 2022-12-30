«Вулверхэмптон» — «МЮ»: когда матч АПЛ, где покажут, кто победит, на кого ставить

31 декабря в матче АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» — «МЮ». Начало встречи — в 15:30 мск. На территории России эту игру не покажут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом команду Эрика тен Хага. Поставить на гостей можно с коэффициентом 1.93. Шансы хозяев оценили коэффициентом 4.20, а ничья идёт за 3.70.
По мнению аналитиков, матч «Вулверхэмптон» — «МЮ» не будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.96, а ТМ 2.5 идёт за 1.90. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.85, а обратный исход идёт за 1.95.
Экспресс с коэффициентом 10.72.
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