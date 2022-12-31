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«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ».

Ставка: «МЮ» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.67.

«Волки» в дебютном матче Лопетеги выглядели явно интереснее, чем до чемпионата мира. Их футбол стал более разнообразным и позитивным. Явного крена в сторону игры без мяча там больше нет. При этом нельзя сказать, что победа над «Эвертоном» была закономерной, всё-таки без везения там не обошлось. После перерыва, как показалось, «вулвз» подсели физически и вынужденно отдали инициативу «ирискам».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Юнайтед» в то же время даже прибавил после перерыва матча с «Форест». И это несмотря на то что манкунианцы уже вели к тому времени в счёте два мяча. Как и предполагалось, команда продолжает прогресс под руководством тен Хага, и, судя по всему, как минимум в матчах с уступающими по уровню соперниками «МЮ» будет способен добиваться результата за счёт класса и вновь обретённого характера», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 8.78.

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