«Барселона» — «Эспаньол»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.77.
«Барселона», несмотря не провальный сезон в Лиге чемпионов, продолжает удерживать лидерство в Примере и в родном первенстве смотрится очень здорово. Команда отлично обороняется и практически не ошибается сзади, пропустив всего пять мячей в 14 встречах, что считается весомым показателем. Да и впереди у каталонцев всё налажено и нападение действует на должном уровне.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Эспаньола», то клуб неудачно выступает в этом розыгрыше, не имеет стабильности и слишком скромен в атаке и вполне по делу находится в нижней части общего зачёта. Команда давно не знает вкуса побед, и вряд ли в дерби ей светит разжиться очками, учитывая нынешний уровень игры от противника.
На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и номинальным гостям будет чрезвычайно непросто сдержать заряженных на успех хозяев поля. «Барселона» явно попытается упрочить свои лидирующие позиции и будет активна на протяжении всей дистанции противостояния. Считаю, что сине-гранатовые уверенно выиграют, ведь они по всем параметрам сильнее оппонента», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.78.
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