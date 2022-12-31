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«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Эвертон».

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 за 1.61.

«18-й тур чемпионата Англии, предновогодняя игра. Думаю, что в этой паре всё предрешено. Вне всякого сомнения, победит «Сити».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Горожане» в полном порядке: в двух матчах после ЧМ забивалось по три гола сильным соперникам.

К разряду сильных «Эвертон» не относится. Вроде неплохой состав у Лэмпарда, но пока в игре не всё получается. Команда бьётся за выживание, а в таком плотном графике ей особенно трудно.

А у «Сити» обойма просто сумасшедшая: большая конкуренция, почти все в строю. Поэтому не вижу никаких шансов для «Эвертона».

Конечно, «Сити» подарит своим болельщикам праздник. Безусловно, будут стараться не просто выиграть, но и забить очень много. Думаю, это им удастся.

Сможет ли «Эвертон» забить хотя бы один гол – вопрос для меня открытый. Но «Сити» однозначно забьёт как минимум три гола», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.78.

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