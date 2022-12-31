«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».
Ставка: победа «Вашингтона» и ТБ 5.5 за 2.22.
«Надо сказать, что «Монреаль» в последних играх выглядит плохо. Семиматчевый выезд начался с победы в «Аризоне» (3:2 ОТ), после чего последовали четыре поражения – в Денвере (1:2 ОТ), Далласе (2:4), Тампе (1:4) и в Санрайзе (2:7). Причем матчи против «Тампы» и «Флориды» получились спаренными.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Прям видно, как у «Монреаля» кончаются силы. Это молодая команда в стадии перестройки. И вроде бы у главного тренера Мартена Сан-Луи есть определенный талант. Но даже он не может из болота вытащить бегемота.
А вот «Вашингтон» после слабого старта резко прибавил. В состав должны вернуться травмированные, в последних 10 матчах было восемь побед. Как робот-автомат забивает Александр Овечкин – и 31 декабря перед новогодним столом у себя дома, я думаю, Ови положит парочку шайб в ворота слабого «Монреаля», показав свою силу и класс.
Думаю, что «Вашингтон» тут должен одержать уверенную победу, потому что класс команд сейчас совершенно разный.
Я бы в этом матче взял кэф 2,22 на то, что «Вашингтон» победит в основное время, а общий тотал составит больше 5,5 шайбы», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 8.78.
Сын Овечкина забил гол на тренировке «Вашингтона».
«Ак Барс» выиграл 5 из 7 последних матчей в КХЛ.
Конгресс украинцев Канады призвал власти страны не пускать Овечкина.
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