«Брайтон» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ 31 декабря

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч АПЛ «Брайтон» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» за 2.10.
«Брайтон» очень неплохо выглядит в нынешнем розыгрыше АПЛ и вполне заслуженно занимает седьмую строчку с неплохими перспективами улучшить своё местоположение. Команда уже не раз доказывала в этом сезоне, что способна огорчать даже топов лиги и опасна на своей арене для любого противника. Однако в гости прибудет лидер перегонов, который практически эталонно выступает в этом году.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается самого «Арсенала», то клуб выглядит замечательно в этом сезоне, имеет отличные шансы побороться за титул и будет стараться увеличить отрыв от преследователей. Лондонцы почти не ошибаются сзади и даже на чужой земле редко пропускают. Да и команды калибра «Брайтона» «канониры» обычно обыгрывают с непринуждённостью, как бы хорошо те не выглядели.
На мой взгляд, в этой паре лондонцы по делу считаются фаворитами матча и шансов добыть три очка у них значительно больше. «Арсенал» очень хорош даже в гостевых противостояниях и вряд ли допустит осечку в предстоящей игре, учитывая превосходство по всем ключевым показателям. Да, «Брайтон» способен навязать свою игру в отдельных эпизодах, но я считаю, что гости одержат верх», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.78.
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