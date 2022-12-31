«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Эспаньол».
Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 за 1.88.
«Как всегда, это будет напряжённый матч. В последнее время, как правило, ничьими заканчиваются эти противостояния, но я думаю, что в этой игре «Барселона» будет намного сильнее.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В составе «Барселоны» очень много футболистов, которые неудачно провели чемпионат мира, поэтому подходят к этой игре с чувством недосказанности. В первых матчах после чемпионата мира они должны особенно хорошо себя проявить, быть максимально мотивированными.
У «Барселоны» два очка отрыва от «Реала», поэтому она постарается его нарастить. Думаю, что «Барселона» не просто победит в этой игре, а ещё и много забьёт.
«Эспаньол» находится в одном очке от зоны вылета, поэтому он будет биться и бодаться. Он будет играть жёстко, насколько это возможно.
Мой прогноз – «Барселона» забьёт больше 2,5 гола. Первая игра, надо делать праздник, а футболисты находятся в очень хорошей форме», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 8.78.
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