«Ноттингем Форест» — «Челси»: когда матч АПЛ, где покажут, кто победит, на кого ставить

1 января в матче АПЛ сыграют «Ноттингем Форест» — «Челси». Начало встречи — в 19:30 мск. На территории России эту игру не покажут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом команду Грэма Поттера. Поставить на гостей можно с коэффициентом 1.65. Шансы хозяев оценили коэффициентом 5.80, а ничья идёт за 4.00.
По мнению аналитиков, матч «Ноттингем Форест» — «Челси» не будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 2.00, а ТМ 2.5 идёт за 1.85. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 2.02, а обратный исход идёт за 1.79.
Экспресс с коэффициентом 8.78.
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