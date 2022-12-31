«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Андронова на игру АПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» в 18-м туре АПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.83.
«Матч, которым эти команды завершают календарный год. Судя по всему, «Вулверхэмптон» сейчас находится в неплохой форме. В концовке чемпионата мира и после него сумели неплохо подготовиться через контрольные встречи. «Ман Юнайтед» в последних двух официальных играх, проведённых за неделю, не пропускал. Так что ожидается достаточно яркое противостояние. Все захотят в хорошем настроении отправляться за новогодний стол.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Для «МЮ» по-прежнему самая главная тема – расставание с Криштиану Роналду. Пожалуй, это наибольшая пертурбация в европейском футболе этой зимой.
Посмотрим, что получится, но мне кажется, «Вулверхэмптон» не будет отсиживаться сзади, нет в этом никакого смысла. Нужно играть активно и оказывать давление на «Ман Юнайтед». Думаю, что хороший вариант ставки здесь – обе забьют за 1.83», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 8.78.
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