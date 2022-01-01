«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».



Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и обе забьют за 3.33.



«Шпоры» спаслись в прошлом матче с «Брентфордом», сыграв вничью, но в целом команда оставила двоякое впечатление. «Брентфорд» играл явно лучше и должен был брать три очка, но во втором тайме по какой-то причине бросил играть и отошёл от своей игры. В целом проблем у команды Конте было немало. Прежде всего в атаке не создавались моменты, да и оборона выглядела посредственно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



С защитой и по кадрам есть проблемы. Есть травмированные, да и не все ведущие игроки сейчас в форме. Неизвестно, сыграет ли Уго Льорис. В общем с игрой без мяча есть пока серьёзная сложность. Если посмотреть на последние матчи, то постоянно «шпоры» пропускают по два мяча. Если совместить это с проблемами по кадровой ситуации в защите, то вырисовывается не очень перспектива, плюс плотный график матчей.



«Астон Вилла» проиграла матч с «Ливерпулем», который на удивление реализовал много своих моментов. Но и «Астон Вилла» играла интересно и создавала моменты. Мне кажется, что и в этом матче «Астон Вилла» должна забивать. Красным они могли забить куда больше, чем один гол.



Понятно, что у букмекеров «Тоттенхэм» фаворит. Однако не всё так будет просто. Не удивлюсь, если «Астон Вилла» тут не проиграет. Выберу рискованный вариант, но имеющий право на жизнь. Х2 и обе забьют. «Шпоры» будут создавать свои моменты и наверняка забьют.



У «Тоттенхэма» есть все игроки атаки. Но проблемы в защите скажутся, поэтому и гости могут забить, тем более что Эмери вряд ли допустит второе подряд поражение, а значит, можно рисковать и брать Х2 и обе забьют», — сказал Петросьян.



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