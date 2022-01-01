«Ноттингем Форест» — «Челси»: прогноз Павла Погребняка на игру АПЛ

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.67.
«Поговорим о заключительном матче 18-го тура АПЛ, в котором «Ноттингем Форест» сыграет с «Челси».
Лучшие прогнозы на сегодня.
АПЛ набирает обороты после чемпионата мира. Все игроки уже вернулись в составы своих команд. У «Ноттингем Форест» задача простая — остаться в АПЛ. В прошлом матче они проиграли на выезде «МЮ», но теперь постараются забрать свои очки на домашнем стадионе.
«Челси» после победы над «Борнмутом» уверен в своих силах и продолжает борьбу за топ-4. У «Челси» состав намного сильнее, поэтому гости наберут три очка. Моя ставка — победа «Челси», а также ТБ (2.5)», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
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