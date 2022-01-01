«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии 1 января

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» в 18-м туре АПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.17.



«Тоттенхэм» в первый день нового года сыграет с «Астон Виллой» у себя дома. Лондонцы, конечно, выглядят явными фаворитами. Да, им не удалось обыграть «Брентфорд» в туре после возобновления сезона, но это очень крепкий соперник, который проиграл пока всего четыре раза, при этом победив на выезде «Манчестер Сити». Так что гостевая ничья 2:2 для «Тоттенхэма» — это не тот результат, за который нужно сильно критиковать, тем более отыгрались с 0:2.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Астон Вилла» после рестарта не сумела порадовать болельщиков, проиграв 1:3 «Ливерпулю». Многие ждут, что с приходом Эмери дела пойдут в гору, но пока я бы не сказал, что бирмингемцы показывают стабильно качественный футбол. Возможно, Эмери нужно трансферное окно, чтобы укрепить какие-то позиции, он всё-таки пришёл по ходу сезона.



Думаю, что атака «Тоттенхэма» должна справляться с «Астон Виллой». Много забивают лондонцы, на месте Кейн и Сон, так что есть основания ждать победу хозяев. Сыграю «Тоттенхэм» с форой (-1). «Вилле» будет сложно: гостевой матч, суперзвёзды в атаке соперника, да и скамейка у «шпор» сумасшедшая», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 9.00.



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