«Брентфорд» — «Ливерпуль»: эксперты назвали фаворита матча АПЛ

2 января в матче АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 20:30 мск. На территории России эту игру не покажут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом команду Юргена Клоппа. Поставить на гостей можно с коэффициентом 1.59. Шансы хозяев оценили коэффициентом 5.70, а ничья идёт за 4.50.
По мнению аналитиков, матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.59, а ТМ 2.5 идёт за 2.37. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.68, а обратный исход идёт за 2.20.
Экспресс с коэффициентом 9.31.
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