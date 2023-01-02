Канада — Словакия: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Канада – Словакия.



Ставка: победа Канады и ТБ 7.5 за 1.96.



«В отличие от тех же немцев, словаки показали своё умение играть на североамериканских площадках против североамериканских же команд. Со «звёздно-полосатыми» словаки справились на удивление весело, что называется, «с шутками и прибаутками». Но Канада в четвертьфинале – это вам совсем не США в группе, поэтому второй раз словацкий фокус уже не пройдёт.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Более того, мне почему-то кажется, что и перенапрягаться родоначальникам не придётся. Возможно, что свою задачу-минимум словацкая сборная выполнила, место в элите для последователей сберегла, а за поражение от сборной Канады их никто ругать не станет. А если поражение окажется небольшим по счёту, так и вовсе похвалят.



В общем, всё сводится к тому, что «кленовые» достаточно весело оттопчутся на словацкой сборной. Та, возможно, немного поупирается, но это всё произойдёт в рамках первого периода. Дальше родоначальники загнут словаков в бараний рог, получим мы матч по голевой насыщенности чуть выше среднего, и в итоге сборная Канады победит в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.31.



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