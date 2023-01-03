«Барыс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 3 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Металлург».



Ставка: «Металлург» не проиграет и ТБ 5.5 за 2.98.



«Вы, конечно, будете смеяться, но концовка года у «Барыса» получилась лучше, чем у «Металлурга». Казахстанцы выиграли пять из семи последних матчей, тогда как у «Магнитки» лишь три победы в тех же самых семи последних матчах 2022 года. При этом обе команды остаются весьма «домашними», и у «Барыса» это видно особенно чётко: всего в сезоне астанинцы набрали 47,8 процента очков, тогда как дома этот показатель вырастает до 54,2 процента.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Плохой финиш года «Магнитки» привёл к тому, что «Автомобилист» даже после шести поражений подряд продолжает оставаться первым на Востоке. Всего в сезоне «Магнитка» набирает 66,7 процента очков, но на выезде этот показатель снижается до 59,1 процента.



Иными словами, «Магнитка», даже при том, что она является домашней командой, всё равно играет на выезде лучше, чем «Барыс» дома. И два междусобойчика, которые соперники провели в текущем сезоне, это доказывают: «Магнитка» взяла оба матча, и если дома ей удалось это сделать с немалым трудом и в серии послематчевых буллитов, то в «Астане» она устроила казахстанцам «Аргентину – Ямайку».



Вывод. Предположу, что будет достаточно весёлый по количеству заброшенных шайб матч, с тоталом, превышающим 5.5. По итогам этого матча «Магнитка» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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