«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».



Ставка: «Авангард» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.81.



«Новогодние чудеса в режиме онлайн. У «Автомобилиста» действующая серия из шести поражений подряд, и в двух последних матчах екатеринбуржцы даже не смогли забить. Но при этом «Автомобилист» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. У «Авангарда» аналогичная серия, но победная, при этом «ястребы» только-только забрались на третью строчку Востока. Зато будут фаворитами предстоящего матча, хоть им и пришлось вылететь в Екатеринбург уже 2 января.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Никто, в том числе и я, не понимает, что происходит с «Автомобилистом». Нет, объяснить могут многие, но при этом на самом деле никто не понимает. Вроде бы основные статистические показатели такие же, какие были, когда уральцы шли по сезону, как по Бродвею. Но вот куда теперь летят шайбы и почему вратари последних соперников екатеринбуржцев – сплошь Третьяки — вопрос, конечно, интересный. Была мысль, что команду перегрузили во время паузы и отпустили уже не раньше второго матча после «каникул». Но в этом случае команда должна была бы «полететь» в двух последних матчах, а она забить не может.



Учитывая текущее состояние соперников и «фартовость» екатеринбуржцев, прогнозирую достаточно весёлый по количеству заброшенных шайб матч с тоталом от 4,5 и выше. А по итогам этого матча «Авангард» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



«Сент-Луис» поместил Тарасенко в список травмированных.



Овечкин оценил успешную серию «Вашингтона».



Барков-старший объяснил, почему его сын не играет в хоккей в России.