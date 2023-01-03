«Эспаньол» — «Сельта»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Эспаньол» – «Сельта».
Ставка: проход «Сельты» за 2.15.
«1/16 Кубка Испании, «Эспаньол» и «Сельта» — две сильные команды, крепкие середняки. Правда, этот сезон проводят не очень хорошо, борются за выживание в чемпионате. У обеих по 13 очков. Но вот есть возможность именно в Кубке порадовать своих болельщиков, чего-то добиться.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Фаворитом считается «Эспаньол», потому что он играет дома. Но я с этим не согласен, больше верю в «Сельту».
На мой взгляд, у этой команды и состав сильнее, и игра лучше поставлена. Именно такой техничный футбол позволяет лучше переносить такие нагрузки. В то время как у «Эспаньола» борьба и движение – главные козыри. Так что у «Сельты» сил должно быть больше.
Кроме того, «Эспаньол» играл 31 декабря, а «Сельта» — 30-го. Это скажется на результате. Так как может быть добавленное время.
Меня удивляет большой коэффициент на проход «Сельты». Именно его и возьму», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
Олич: переход Ловрена в «Лион» не стал большим удивлением.
Роналду жалел о переходе в «Ювентус» из «Реала».
Тренер «Аль-Насра» заявил, что хотел привезти в клуб Месси, а не Роналду.
- 3 января 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 января 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 января 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 декабря 2022
-
21:00
-
20:00