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«Эспаньол» — «Сельта»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании

«Эспаньол» — «Сельта»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Эспаньол» – «Сельта».

Ставка: проход «Сельты» за 2.15.

«1/16 Кубка Испании, «Эспаньол» и «Сельта» — две сильные команды, крепкие середняки. Правда, этот сезон проводят не очень хорошо, борются за выживание в чемпионате. У обеих по 13 очков. Но вот есть возможность именно в Кубке порадовать своих болельщиков, чего-то добиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворитом считается «Эспаньол», потому что он играет дома. Но я с этим не согласен, больше верю в «Сельту».

На мой взгляд, у этой команды и состав сильнее, и игра лучше поставлена. Именно такой техничный футбол позволяет лучше переносить такие нагрузки. В то время как у «Эспаньола» борьба и движение – главные козыри. Так что у «Сельты» сил должно быть больше.

Кроме того, «Эспаньол» играл 31 декабря, а «Сельта» — 30-го. Это скажется на результате. Так как может быть добавленное время.

Меня удивляет большой коэффициент на проход «Сельты». Именно его и возьму», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.71.

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