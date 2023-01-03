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«Эвертон» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Эвертон» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
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Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Эвертон» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.79.

«Эвертон», конечно, совершил мини-подвиг, сыграв вничью с «Ман Сити», но вряд ли это что-то кардинально меняет в положении вещей. На одних морально-волевых далеко не уедешь, а больше особо «ирискам» похвастать и нечем. С 1 октября у «Эвертона» всего одна победа, так что место возле зоны вылета вполне закономерно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брайтону» «Арсенал» оказался не по зубам. Возможно, всё сложилось бы по-другому, если бы Де Дзерби мог рассчитывать на всех основных игроков, но тем 11 игрокам, что вышли в старте, противостоять лидеру АПЛ было непросто.

При этом не думаю, что даже матч, в котором южане пропустили четыре мяча, может свидетельствовать о каких-то глобальных проблемах. Скорее, это несчастный случай, который нужно пережить и пойти дальше.

«Брайтон» — команда, явно более качественная, и, думаю, как минимум ничью она из Ливерпуля увезёт», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 8.71.

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