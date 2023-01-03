«Касереньо» — «Реал» Мадрид: прогноз Ивана Млечного на игру Кубка Испании

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС Иван Млечный дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Короля «Касереньо» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Касереньо» с форой (+2.5) за 1.80.
«Обсуждаем 1/16 Кубка Испании и матч между «Касереньо» и «Реалом».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Не хочется долго разглагольствовать насчёт этой встречи, поэтому буду краток и буду говорить общеизвестные факты. «Реал» всегда играет подобные стадии резервным составом, а уж тем более при Анчелотти. В чемпионате Испании «сливочные» на данный момент располагаются ниже «Барселоны», плюс скоро стартует Суперкубок Испании, поэтому это ещё один факт, из-за которого играть «Реал» будет глубокими резервистами.
«Касереньо» совсем недавно прошёл «Жирону», а это уж точно не самая слабая команда Ла Лиги, поэтому очевидно, что легко «Реалу» не будет. Плюс не стоит забывать, что явный аутсайдер будет играть дома, что тоже идёт в копилку предматчевой аналитики. «Реал» при Анчелотти всегда пытался выигрывать подобные матчи малой кровью, поэтому ни о каких разгромах не может быть и речи.
Букмекер предлагает очень интересную фору на хозяев, и я не могу ей не воспользоваться. Мой прогноз на данную встречу — «Касереньо» с форой (+2.5)», — сказал Млечный.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
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