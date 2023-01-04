Чехия — Швеция: прогноз Павла Лысенкова на полуфинал МЧМ-2023

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на полуфинал молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные Чехии и Швеции.



Ставка: победа Чехии в матче за 2.20.



«Каждый день Международная федерация хоккея (ИИХФ) составляет рейтинг силы, и в нём лидирует сборная Чехии. Она же занимает первое место в сводном рейтинге по итогам группового этапа. Кстати, только чехи на этом молодёжном чемпионате мира побеждали Канаду – это случилось в групповом матче (5:2).



Лучшие прогнозы на сегодня.



Да, вы можете вспомнить, что шведы в группе как раз победили чехов (3:2 ОТ). Но тот матч завершился в овертайме, Чехия серьёзно перебросала Швецию (35-24). Чехи сравняли счёт на 55-й минуте, когда перевели игру в дополнительное время. Ну а овертайм 3х3 — во многом это дело случая.



Шведы выиграли у финнов в четвертьфинале (3:2), но там сама сборная Суоми под руководством Томи Лямся, которого мы помним по работе в «Салавате Юлаеве», отдала уже выигрышный матч, держа его в руках. Достаточно сказать, что финны роковой гол пропустили на последних секундах, когда играли… в большинстве. Причём вратаря они не снимали.



Чехи же в четвертьфинале уверенно раскатали Швейцарию (9:1). Свои пять матчей на турнире они выиграли с общей разницей шайб 33:7. Давно мы не видели такую агрессивную сборную Чехии. И, конечно, в полуфинале именно чехи будут фаворитами, хотя и шведы так просто игру не отдадут.



Я бы в этом матче взял кэф 2.20 на то, что сборная Чехии победит даже в дополнительное время. Если в чехов так не верят, этим стоит воспользоваться», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



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