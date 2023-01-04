Чехия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на игру 1/2 финала МЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Чехия – Швеция.



Ставка: победа Чехии за 2.40.



«Чехи, конечно, продолжают удивлять. И игрой, и организованностью, и нацеленностью на ворота, и «прушностью». Швейцарцы в четвертьфинале оказались просто неготовыми к такому противодействию. И хоть открыли счёт в матче, но уже к середине первого периода были закопаны под лёд.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Со шведами, конечно, такого «раззудись плеча» не будет. Шведы, даже пропустив три шайбы за минуту, не рассыпаются, а только становятся злее. Кроме того, есть два нюанса, не позволяющие мне сразу зарыть «Тре Крунур» на два метра ниже уровня земли и забыть про неё. Первый нюанс заключается в том, что шведы, какого бы уровня их сборная ни была, если уж проходят четвертьфинальную стадию, то потом проходят и полуфинальную и идут прямиком до финала. Второй нюанс напрямую проистекает из их концовки четвертьфинального матча с финнами, после которого хотелось спросить: «Ребята, где вы были 56 минут игрового времени?» — настолько разной была сборная Швеции до последних минут матча и в эти самые последние минуты, когда она отправляла финнов «на мороз». То есть чехи могут сколько угодно доминировать, что угодно со шведами делать, но если к последней пятиминутке у них будет приличный запас по счёту — от трёх шайб и более, — то шведы снова могут включить режим бога и устроить кровавую баню у чужих ворот.



Но раз уж у нас сборная Чехии показывает настолько не по возрасту грамотную игру, то и тренерский штаб, так выдрессировавший этих детей, не лаптем щи хлебает и тоже всё понимает. А раз понимает, то предпримет все превентивные действия, чтобы подобного не допустить. Поэтому предположу достаточно весёлый в голевом отношении матч с тоталом, улетевшим от 5.5. А чехи всё-таки выйдут в финал и, смею надеяться, даже сумеют это сделать в основное время. Уж больно эти черти хороши!» — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



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