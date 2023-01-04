США — Канада: прогноз Павла Лысенкова на полуфинальный матч МЧМ-2023

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на полуфинал молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные США и Канады.



Ставка: ТБ 6 за 1.76.



«Сборная Канады оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, она тут проиграла чехам в группе (2:5), да и четвертьфинал со словаками получился очень натужным (4:3 ОТ).



Лучшие прогнозы на сегодня.



Там у Петровски был отличный момент, когда нужно было лишь перебросить щиток канадского голкипера. Но словак сделать этого не сумел, а спустя мгновения Словакию убрал с пути феноменальный 17-летний Коннор Бедард, забивший решающий гол.



Так вот, плюс Канады как раз в Бедарде, который набрал уже 21 очко на турнире. Причём канадцы забили всего 34 гола, и выходит, что две трети моментов у «кленовых листьев» идут как раз через Бедарда.



С другой стороны, это плохо, потому что силовая сборная США может и должна закрывать 17-летнего субтильного юнца. Каким бы ты ни был гением, всегда можно жёстко сыграть в тело, когда на кону – выход в финал.



Вот почему я сомневаюсь в перспективах канадцев, хотя они играют дома при своих зрителях. Причём сборная США не доминатор этого МЧМ, они словакам в группе уступили (3:6). Но в плей-офф набрали ход, когда в четвертьфинале знатно оттоптались на немцах (11:1).



Я бы в этом матче взял кэф 1.76 на то, что общий тотал в основное время составит больше 6. То есть при счёте 3:3 или 4:2 к нам вернутся деньги. А если будет семь шайб и больше, то мы в выигрыше. Не знаю, кто тут победит, не совсем уверен в Канаде, но, скорее, поверю, что мы увидим много шайб», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



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