«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон».



Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.



«Эмери против Лопетеги – испанское тренерское дерби на английской земле. Это по определению интересно, особенно учитывая то, что обе команды сейчас на подъёме.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Вилла» провела отличный со всех точек зрения матч «Тоттенхэмом» и на выезде добилась убедительной и заслуженной победы 2:0, по сути ничего не позволив создать более мощному сопернику у своих ворот.



«Волки» тоже выглядели вполне прилично большую часть матча с «МЮ», но давняя болезнь не позволила реализовать ничего из созданного впереди, ну а индивидуальное мастерство соперников позволило им взять все три очка.



Если сопоставлять соседей, то всё-таки у Эмери прямо сейчас более готовая команда во всех компонентах игры, и она должна быть ближе к победе. С другой стороны, если Дуглас Луис и Джон Макгинн не успеют восстановиться, это может стать проблемой. Всё-таки на скамейке у бирмингемцев негусто.



Предположу, что «Вилла» не проиграет, а в матче будет забито максимум три мяча», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



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