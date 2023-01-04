Максим Лебедев дал прогноз на полуфинал МЧМ-2023 США — Канада

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира США – Канада.



Ставка: победа Канады за 1.77.



«В четвертьфинале словаки были в шаге от сенсации, сведя основное время матча с родоначальниками к ничьей. Но в овертайме они не устояли, что не сделало полуфинальные позиции сборной Канады более сильными. Из всех четырёх полуфиналистов «кленовые», как бы это удивительно ни выглядело, смотрятся наиболее слабыми и уязвимыми. Даже шведы кажутся более основательными и взрослыми. Вот это, кстати, и должно больше всего настораживать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



К американцам никаких вопросов нет. Выиграли групповой этап, в четвертьфинале закатали немцев под асфальт, накидав им 11 шайб (аж чехи позавидовали). В полуфинале с родоначальниками звёздно-полосатые – практически однозначный и единоличный фаворит, который должен выносить канадцев вперёд ногами. Да и игра у американцев, в отличие от мучающихся на льду хозяев чемпионата, выглядит задорно и весело. В общем, американцы – фавориты, а у канадцев практически нет шансов. А когда такое происходит, когда родоначальники, по сути, загнаны в угол, жди неожиданного результата. На него и буду ориентироваться в своём прогнозе.



Жду весьма весёлый и голевой матч, потому что на узкой североамериканской площадке играют две североамериканские команды, ищущие счастья у чужих ворот. Поэтому тотал смело можно рисовать выше 7.5. А вот итог этой игры вижу в победе хозяев турнира, которые не просто одолеют американцев, но и сделают это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



Овечкин вышел на 16-е место в истории НХЛ по очкам.



Гретцки заявил, что достижения Овечкина идут на пользу хоккею.



Пятидесятилетний Ягр забросил первую шайбу в сезоне.