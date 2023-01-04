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«Интерсити» — «Барселона»: смотреть онлайн матч Кубка Испании, прямая трансляция

«Интерсити» — «Барселона»: смотреть онлайн матч Кубка Испании, прямая трансляция
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4 января в матче 1/16 финала Кубка Испании сыграют «Интерсити» и «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом команду Хави. Поставить на гостей можно с коэффициентом 1.16. Шансы хозяев оценили коэффициентом 21.00, а ничья идёт за 7.90.

По мнению аналитиков, матч «Интерсити» — «Барселона» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.47, а ТМ 2.5 идёт за 2.70. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 2.70, а обратный исход идёт за 1.47.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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