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«Челси» — «Манчестер Сити»: когда матч АПЛ, где смотреть, кто фаворит, на кого ставить

«Челси» — «Манчестер Сити»: когда матч АПЛ, где смотреть, кто фаворит, на кого ставить
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5 января в матче 19-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23:00 мск. На территории России эту игру не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом команду Пепа Гвардиолы. Поставить на гостей можно с коэффициентом 1.66. Шансы хозяев оценили коэффициентом 5.50, а ничья идёт за 4.10.

По мнению аналитиков, матч «Челси» — «Манчестер Сити» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.81, а ТМ 2.5 идёт за 2.07. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.82, а обратный исход идёт за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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