Эксперты назвали шансы «Краснодара» стать чемпионом РПЛ вместе с Ивичем

«Краснодар» определился с новым главным тренером. Этот пост занял сербский специалист Владимир Ивич. До этого серб работал в «Маккаби» из Тель-Авива. Кроме того, у Ивича в карьере также были греческий ПАОК и английский «Уотфорд».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли «Краснодару» переломить ход сезона и стать чемпионом РПЛ. Прямо сейчас сделать ставку на то, что южане ударно проведут концовку чемпионата и завоюют золотые медали, можно с коэффициентом 300.00. Это примерно 0.3% вероятности.
После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в РПЛ. На счету «быков» 25 очков. Это на 17 меньше, чем у лидера — «Зенита». Возглавлявший команду в первой части сезона Александр Сторожук переведён во вторую команду «Краснодара».
Экспресс с коэффициентом 8.74.
Стала известна зарплата Ивича в «Краснодаре».
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