«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» в один гол за 3.54.
«Челси» неплохо заиграл после выхода чемпионата с паузы и добыл четыре балла в двух турах. Команда стала монолитнее смотреться в обороне, да и моментов начала создавать больше. Однако в целом сезон у синих пока нельзя назвать удачным и клуб нестабилен. В гости прибудет гроза английского первенства последних лет, и добыть очки даже на своём поле «аристократам» будет очень непросто.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается самого «Манчестер Сити», то команда раздала непозволительно много очков в последнее время. Проигрыш скромному «Брентфорду» и ничья с кризисным «Эвертоном» — нетипичный для «горожан» результат. Уверен, что эти неудачи лишь поднимут мотивацию игроков манчестерского клуба, ведь по уровню состава и амбициям они всё ещё остаются главными претендентами на титул.
На мой взгляд, в этой паре стоит ждать непростого противостояния, учитывая игру синих в родных стенах. Дома «Челси» довольно неплох и будет стремиться исключительно к набору трёх баллов. Однако и «горожане» прибудут за победой, ведь каждая осечка только увеличивает дистанцию до лидера. Я считаю, что гости смогут сломить сопротивление лондонцев и вырвут победу в сложной борьбе», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
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