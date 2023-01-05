«Челси» — «Ман Сити»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата Англии

Чемпион Европы в составе России U-17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.68.
«Челси» дома принимает «МС». Давайте я начну с хозяев. Перед чемпионатом мира лондонцы проиграли три матча подряд, пропустили шесть мячей и забили лишь раз, но после мундиаля команда выиграла у «Борнмута» дома (2:0) очень спокойно, однако на выезде сыграла последний тур вничью (1:1).
Лучшие прогнозы на сегодня.
Давайте разберём этот последний матч. «Челси» владел мячом 72 процента, но колоссально много ошибок допускали игроки команды при переходе из обороны в атаку. Всё это позволило «Ноттингему» пробить 12 раз по воротам синих. Из них пять ударов достигли цели. В этом матче они могли проиграть.
Линия атаки у «Челси» в порядке, Пулишич – Хаверц –Стерлинг, такой позавидуешь, но команда идёт в середине таблицы, очень не хватает Н’Голо Канте, который может подчистить в обороне. «Челси» играет неплохо и будет набирать очки, но не в матче с «МС».
«Горожане» в порядке, как и всегда, показывают отличный футбол — контроль мяча, чисто игра Пепа. Не об этом нам нужно сейчас рассуждать, так как здесь всё понятно, отличная и длинная скамейка, в прекрасной форме Холанд, который не устал, так как не играл на ЧМ. Коллектив из Манчестера гонится за «Арсеналом». У них на игру меньше, и как раз «Арсенал» сыграл вничью с «Ньюкаслом», и вот он, шанс сократить отставание от первого места.
Просто хочу сказать, что результат последнего матча, который «Сити» сыграл вничью с «Эвертоном», был случайностью. Команда, как и сезонами ранее, играет, доминируя над любым соперником, и «Челси» сейчас не та команда, которая может навязать конкуренцию «Сити» даже в отдельно взятом матче. «Манчестер Сити» злее, «Сити» лучше как команда, а ошибки в обороне у лондонцев они будут реализовывать. Хочу дать два прогноза на эту игру с хорошим коэффициентом. Первый — победа «Сити» в гостях. Также мне очень нравится ставка на то, что Холанд забьёт», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
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