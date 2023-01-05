«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на игру 19-го тура АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».



Ставка: ничья за 4.30.



«Челси» пока не впечатляет в этом сезоне и по делу не попадает в топ-5 таблицы. Команда вяло выглядит в атаке и часто ошибается в обороне, позволяя противникам слишком многое у собственных ворот. Однако после перерыва синие заиграли несколько убедительнее, стали не так откровенно проваливаться сзади, что сразу же дало результат. Победа и ничья явно вдохновят лондонцев перед приездом главного для них раздражителя в лице «горожан».



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Манчестер Сити», в свою очередь, и сам в нынешнем розыгрыше не так стабилен, как обычно, и стал раздавать очки в концовке года. Коллектив всё ещё остаётся довольно опасным для всех оппонентов впереди, но вот в обороне появились слабые места. Да и на выезде «горожане» часто спотыкаются, что только добавит лондонцам шансов на позитивный исход.



На мой взгляд, в этой паре стоит ждать серьёзной борьбы и шансы на победу у команд примерно одинаковы. «Манчестер Сити» считается одним из самых принципиальных противников для синих, и те однозначно выйдут на поле с максимальной концентрацией. Да, «горожане» лучше выглядят в целом, но могут сыграть неважно в гостях. Я считаю, что стоит ждать силового и бескомпромиссного футбола, который не выявит победителя», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 7.00.



«ПСЖ» хочет продать Неймара за € 100 млн летом 2023 года.



«Фиорентина» хочет договориться с Кокориным о расторжении контракта.



Защитник «Бенфики» Тавареш близок к переходу в «Спартак».