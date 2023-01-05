«Коламбус» — «Вашингтон»: ставка Германа Титова на игру регулярного чемпионата НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призер Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон».
Ставка: победа «Вашингтона» за 1.83.
«Коламбус» переживает тяжёлые времена. По ходу регулярки команду накрыла вспышка травм. Мало того, что «Блю Джекетс» и с оптимальным составом не выглядели грозной силой, так и ещё потеряли ряд важных хоккеистов. Неудивительно, что «Коламбус» закрепился в статусе аутсайдера Столичного дивизиона и Восточной конференции. Лишь одна победа в последних девяти матчах – сомневаюсь, что таким результатом довольны в клубе.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Вашингтон», напротив, солидно провёл концовку декабря. «Кэпиталз» набирают очки восемь игр подряд. А уступили лишь дважды в овертаймах – «Баффало» и «Оттаве». Не жду сенсации от встречи команды Александра Овечкина с «Коламбусом» и предлагаю поставить на победу «Вашингтона» в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
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