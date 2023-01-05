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«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.64.

«Обе команды в последних матчах сыграли вничью 1:1. Но «Манчестер Сити» при этом победу упустил.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Челси» очки даются с большим трудом, игровые проблемы у команды очевидны. Состав неплохой, но перестановки в руководстве ни к чему хорошему не приводят. Поттер пока не может добиться понятной и поставленной игры.

«Манчестер Сити» идёт на втором месте. После того как «Арсенал» не смог обыграть «Ньюкасл», «горожане» в случае победы приблизятся к первому месту на расстояние пяти очков.

Вряд ли Гвардиола ошибётся и не победит дважды подряд. На мой взгляд, фаворит очевиден. «Манчестер Сити» победит, и победит уверенно», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.00.

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