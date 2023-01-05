«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.64.
«Обе команды в последних матчах сыграли вничью 1:1. Но «Манчестер Сити» при этом победу упустил.
Лучшие прогнозы на сегодня.
А вот «Челси» очки даются с большим трудом, игровые проблемы у команды очевидны. Состав неплохой, но перестановки в руководстве ни к чему хорошему не приводят. Поттер пока не может добиться понятной и поставленной игры.
«Манчестер Сити» идёт на втором месте. После того как «Арсенал» не смог обыграть «Ньюкасл», «горожане» в случае победы приблизятся к первому месту на расстояние пяти очков.
Вряд ли Гвардиола ошибётся и не победит дважды подряд. На мой взгляд, фаворит очевиден. «Манчестер Сити» победит, и победит уверенно», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
«ПСЖ» хочет продать Неймара за € 100 млн летом 2023 года.
«Фиорентина» хочет договориться с Кокориным о расторжении контракта.
Защитник «Бенфики» Тавареш близок к переходу в «Спартак».
- 5 января 2023
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 3 января 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30